HSV will bei wuchtigen Regensburgern bestehen und gewinnen

Trainer Tim Walter sieht die Partie des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV am Samstag (13.30 Uhr/Sky) beim SSV Jahn Regensburg als Herausforderung an. Seine Mannschaft müsse sich nach dem 1:3 im Pokal-Halbfinale gegen den SC Freiburg wieder beweisen, sagte Walter am Donnerstag in der Hansestadt. "Wir waren sehr, sehr enttäuscht, aber auch stolz auf das Erreichte", betonte der 46-Jährige.

21. April 2022 - 15:29 Uhr | dpa

Trainer Tim Walter gestikuliert am Spielfeldrand. © Marcus Brandt/dpa/Archivbild