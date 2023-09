HSV verliert in Elversberg – Düsseldorf neuer Tabellenführer

Der Hamburger SV hat bei Aufsteiger SV Elversberg die erste Niederlage der Saison in der 2. Fußball-Bundesliga und auch den Verlust der Tabellenspitze hinnehmen müssen.

Traf zum Düsseldorfer 1:0 in Rostock: Christos Tzolis.

Düsseldorf

Die Mannschaft von Trainer Tim Walter verlor durch die Gegentore von Jannik Rochelt (9. Minute) und Luca Schnellbacher (60.) mit 1:2 (0:1) gegen den Aufsteiger. Das Tor von Moritz Heyer (89.) kam zu spät.

Fortuna gewinnt in Rostock

Neuer Tabellenführer ist vorerst Fortuna Düsseldorf nach einem 3:1 (2:1) bei Hansa Rostock. Die Fortuna hat wie der HSV 13 Zähler auf dem Konto, aber die bessere Tordifferenz.

Im Südwest-Duell trennten sich der Karlsruher SC und der 1. FC Kaiserslautern 1:1 (1:1). Am Samstagabend will Bundesliga-Absteiger Schalke 04 sportlich wieder in die Spur kommen, Gegner ist der noch ungeschlagene 1. FC Magdeburg (20.30 Uhr/Sport1 und Sky).