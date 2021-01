HSV ohne Onana: Thioune erwartet schwieriges Spiel

Der Hamburger SV muss im Punktspiel der 2. Fußball-Bundesliga beim 1. FC Nürnberg neben Klaus Gjasula und Jan Gyamerah auch Amadou Onana ersetzen. Der 19 Jahre alte defensive Mittelfeldakteur aus Belgien laboriert an hartnäckigen Adduktorenproblemen, die einen Einsatz am Samstag (13.00 Uhr/Sky) nicht zulassen. Das gab HSV-Trainer Daniel Thioune am Donnerstag auf der Pressekonferenz zum Spiel bei den Franken bekannt.

07. Januar 2021 - 16:19 Uhr | dpa

Daniel Thioune, Cheftrainer beim Hamburger SV. © Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild