HSV macht im Aufstiegskampf Druck: 4:0 in Ingolstadt

Der Hamburger SV hat mit einem Sieg gegen den Tabellenletzten FC Ingolstadt seine Aufstiegschancen gewahrt. Die Mannschaft von Trainer Tim Walter gewann am Samstag in der 2. Bundesliga nach drei Treffern per Kopf mit 4:0 (2:0) im Ingolstädter Sportpark. Für die spielbestimmenden Hamburger waren vor 8081 Zuschauern Sonny Kittel (27. Minute), Sebastian Schonlau (29.), Robert Glatzel (57.) mit seinem 19. Saisontor und Mikkel Kaufmann (81.) erfolgreich.

30. April 2022 - 15:41 Uhr | dpa

Trainer Tim Walter von Hamburg steht am Spielfeldrand. © Armin Weigel/dpa