Hrgota beginnt bei Greuther Fürth: Mavraj zurück im Kader

Die SpVgg Greuther Fürth kann gegen den SC Paderborn in der 2. Fußball-Bundesliga wieder mit Innenverteidiger Mergim Mavraj planen. Der 34-Jährige wird nach Muskelproblemen für das Heimspiel am Freitag (18.30 Uhr/Sky) in den Kader zurückkehren. Kapitän Branimir Hrgota, der zuletzt zweimal von der Bank kam, ist schmerzfrei und wird wieder von Beginn an stürmen. Das verriet Trainer Stefan Leitl bei der Pressekonferenz am Donnerstag.

14. Januar 2021 - 14:40 Uhr | dpa

Der Fürther Branimir Hrgota spielt den Ball. © Daniel Karmann/dpa/Archivbild