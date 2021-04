Holstein Kiel zum Nachholspiel nach Nürnberg

Holstein Kiel will weiter Boden gutmachen in der 2. Fußball-Bundesliga. Am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) bestreiten die Schleswig-Holsteiner ihr Nachholspiel beim 1. FC Nürnberg. Die Kieler stehen nach der zweiten 14-tägigen Corona-Pause vor ihrem zweiten Auswärtsspiel. Beim abstiegsbedrohten VfL Osnabrück (3:1) haben sie am vergangenen Samstag dominiert. Bei den Nürnbergern werden sie stärker gefordert. Die Franken haben seit sechs Spielen nicht verloren.

27. April 2021 - 00:19 Uhr | dpa