Hoffenheims Misere als Bayern-Besieger - Hahn fehlt FCA

Champions-League-Sieger-Besieger - so ein T-Shirt hätte sich die TSG Hoffenheim im September drucken können. Das Problem: Seither gelang in der Bundesliga nicht mehr viel. Das muss sich ändern, will man nicht völlig den Anschluss an die internationalen Ränge verlieren.

07. Dezember 2020 - 03:49 Uhr | dpa

Augsburgs Andre Hahn ist positiv auf das Corona-Virus getestet worden - und fehlt dem FC Augsburg gegen die TSG Hoffenheim. © Swen Pförtner/dpa