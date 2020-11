Hoffenheim hofft auf "großen Gegner" in erster K.o.-Runde

Was Julian Nagelsmann mit Hoffenheim nicht schaffte, gelingt nun Sebastian Hoeneß: Die TSG übersteht die Vorrunde in der Europa League. Der Trainer war nach dem glanzlosen Sieg in Liberec "einfach nur glücklich".

27. November 2020 - 05:04 Uhr | Von Ulrike John, dpa

Hoffenheim-Spieler dürfen zum ersten Mal im Trikot der Kraichgauer in eine internationale K.o.-Runde. © Radek Petrá?ek/CTK/dpa