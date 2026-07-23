Hier sehen Sie Jürgen Klopps erstes Spiel als Nationaltrainer im TV

Es steht fest: Seinen ersten Einsatz als Trainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft wird der neue Headcoach Jürgen Klopp am 24. September haben. Und zwar im Rahmen der UEFA Nations League gegen die Niederlande. Kleiner Nachsatz: ... wenn Jürgen Klopp tatsächlich Nationaltrainer wird.

Noch gilt: Was haben die Niederlande und Deutschland gemeinsam? Keinen neuen Bundestrainer! Denn sowohl Julian Nagelsmann (38, Deutschland), als auch Ronald Koeman (63, Niederlande) verloren ihren Job nach dem enttäuschenden Abschneiden der großen Fußballnationen bei der WM 2026. In beiden Ländern gibt es, mit Jürgen Klopp (59) hier und Arne Slot (47) dort, namhafte Wunschkandidaten für die Nachfolge im Traineramt, aber - Stand jetzt - noch keine Unterschrift.

Was aber klar ist: Die beiden Neuen, der Nationaltrainer Deutschlands und der Bondscoach in den Niederlanden, werden am 24. September 2026 ihr Premierenspiel bestreiten - gegeneinander. Dann nämlich geht der Wettbewerb der UEFA Nations League in seine fünfte Saison. Und gleich am ersten Spieltag kommt es in der Gruppe A2 zum Duell Niederlande - Deutschland. Die 49. Ausgabe dieses Fußballklassikers findet am Donnerstag, 24. September, in Amsterdam statt. Anstoß wird um 20.45 Uhr sein.

Die deutschen Fans können live und im Free TV dabei sein: RTL überträgt das Spiel, Übertragungsbeginn wird 20.15 Uhr sein.

Klopp-Pemiere bei Fußballklassiker Niederlande - Deutschland

Wenn tatsächlich Klopp und Slot die beiden Mannschaften als neue Cheftrainer anführen würden, wäre es für beide ein emoptionales und delikates Aueinandertreffen. Als Jürgen Klopp nach der Saison 2023/24 den FC Liverpool verließ, wurde der Niederländer Slot sein Nachfolger - und führte die "Reds" gleich zur Meisterschaft. Zwischenzeitlich verließ ihn das Glück am Mersey - Slot wurde nach der Saison 2025/2026 gefeuert.

In Deutschland fiebern die Fans dem endgültigen Go für Jürgen Klopp als neuem Cheftrainer der Nationalelf entgegen. "Sport-Bild" vermutete, dass noch Ende dieser Woche die offizielle Verkündung stattfinden könne. In den Niederlanden gilt Slot als Top-Favorit, allerdings war zuletzt auch noch Trainerkollege Peter Bosz (62) im Gespräch. Er trainierte unter anderem Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und die PSV Eindhoven. Spätestens am 24. September wird man sehen, wer das Rennen machte ...

Danach geht es hurtig weiter. Die DFB-Auswahl tritt danach zu weiteren Gruppenspielen daheim gegen Griechenland (27. September/ARD) und gegen Serbien (1. Oktober/ZDF) an. Danach folgt das Auswärtsrückspiel in Griechenland. (4. Oktober/RTL). Die beiden letzten Gruppenspiele finden dann am 13. November (in Serbien) und am 16. November (in Berlin gegen die Niederlande) statt. Deutschland muss Platz zwei in der Gruppe erreichen, um sich für das Viertelfinale zu qualifizieren. Setzt man sich dort im K.o.-Spiel durch, nimmt man am Final-Four-Turnier teil, in dem der Nations-League-Sieger und Nachfolger Portugals ausgespielt wird.