Herzinfarkt? Fußballstar Roberto Carlos meldet sich aus Klinik

Nach Berichten über eine Notoperation meldet sich die brasilianische Fußballlegende Roberto Carlos selbst zu Wort. Der ehemalige Profi gibt Entwarnung.

Roberto Carlos (52) geht es gut. Das hat der ehemalige brasilianische Fußballprofi nach Medienberichten über eine Notoperation . Carlos, der auf dem Platz für seine Schusskraft berühmt war, gibt auf der Social-Media-Plattform Entwarnung.

Spekulationen über Herzinfarkt

Der Weltmeister von 2002 teilt ein Foto, das ihn lächelnd in einem Krankenhausbett zeigt. Dazu erklärt er: "Ich möchte einige Informationen klarstellen, die in letzter Zeit kursierten." Offenbar hatte es Spekulationen über einen Herzinfarkt gegeben, denn Carlos schreibt weiter: "Ich habe mich kürzlich einem vorbeugenden medizinischen Eingriff unterzogen, der im Voraus mit meinem Ärzteteam geplant worden war. Der Eingriff war erfolgreich, und es geht mir gut. Ich hatte keinen Herzinfarkt."

Um alle Zweifel auszuräumen, schreibt Carlos außerdem: "Ich möchte allen versichern, dass es keinen Grund zur Sorge gibt." In Sachen Genesung läuft dem ehemaligen Fußballer zufolge alles positiv. "Ich erhole mich gut und freue mich darauf, bald wieder voll fit zu sein und meine beruflichen und privaten Verpflichtungen wieder aufzunehmen", erklärt Carlos weiter. Er wolle sich außerdem für die vielen besorgten und unterstützenden Nachrichten bedanken, die ihn erreicht hätten. Ebenso dankt der 52-Jährige dem medizinischen Team, das sich um ihn kümmert.

Roberto Carlos spielte während seiner langen Karriere unter anderem für Inter Mailand, bevor er zu Real Madrid wechselte. Dort konnte er sich und dem Team unter anderem vier Mal die spanische Meisterschaft sichern sowie drei Mal die Champions League gewinnen. Im Jahr 2002 wurde er mit der Nationalmannschaft Weltmeister.