Hertha-Spieler vor Fürth wieder frisch: Sind gut vorbereitet

Nach dem Ende der Siegesserie gegen Magdeburg baut Hertha-Trainer Stefan Leitl die Spieler wieder auf. Vor allem die geistige Frische seiner Spieler muss beim Spiel in Fürth wieder funktionieren.

Berlin

Nach viel Regeneration und individuellen Trainingsplänen reist Fußball-Zweitligist Hertha BSC zum letzten Auswärtsspiel in diesem Jahr. "Die Jungs wirken frisch und konzentriert, wir sind sehr gut vorbereitet", sagte Hertha-Trainer Stefan Leitl vor der Partie bei der SpVgg Greuther Fürth am Freitag (18.30 Uhr/Sky).

Bei der 0:2-Niederlage gegen den 1. FC Magdeburg am vergangenen Sonntag hatte der 48-Jährige die mentale Frische vermisst, was nach den intensiven Wochen mit sieben Pflichtspielsiegen hintereinander aber auch "menschlich" gewesen sei.

Müssen in jedem Spiel am Peak spielen

Trotz der Regeneration und den individuellen Plänen sei die Mannschaft im Rhythmus geblieben, um die vorletzte Aufgabe des Jahres bei Leitls Rückkehr zu seinem früheren Verein vor dem abschließenden Heimspiel am 19. Dezember gegen Arminia Bielefeld angehen zu können.

Damit soll die nötige geistige Frische wieder auf den Platz des Sportparks Ronhof/Thomas Sommer gebracht werden, was für Leitl die oberste Priorität einnimmt: "Wir müssen jedes Spiel in dieser Liga am Peak spielen, um zu gewinnen. Wenn wir das Momentum auf unserer Seite haben, werden wir gewinnen."

Leitl adelt Marton Dardai

Sollte das Momentum aber ausbleiben, so gibt Leitl seinen Spielern als Erkenntnis aus der Niederlage gegen den Tabellenletzten aus Sachsen-Anhalt mit auf den Weg, dass man nicht verlieren dürfe, sollte "das Momentum nicht auf unserer Seite" sein.

Umso mehr freut sich der Trainer, dass er wieder auf den zuvor angeschlagenen Marton Dardai zurückgreifen kann, der für Leitl einer der besten Innenverteidiger der Liga sei und in den letzten Wochen diese These unterstrichen habe: "Marton ist gesetzt, denn Marton ist Marton."