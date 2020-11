Hertha ohne Tousart und Ascacibar gegen Augsburg

Hertha BSC muss im Bundesliga-Auswärtsspiel beim FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ohne die defensiven Mittelfeldspieler Lucas Tousart und Santiago Ascacibar auskommen. Der Franzose Tousart laboriert seit der Partie gegen den VfL Wolfsburg (1:1) am vergangenen Sonntag an einer Kniereizung. Der Argentinier Acacibar kehrte erst am Mittwoch nach einer langen Verletzungspause mit einer Fußprellung und anschließenden muskulären Problemen ins Teamtraining zurück. Nicht im Kader ist zudem Innenverteidiger Jordan Torunarigha, der während der Rekonvaleszenz seiner Knöchelverletzung positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

05. November 2020 - 15:10 Uhr | dpa

