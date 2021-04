Herrlich über angeblichen Khedira-Abgang: Nicht geredet

Trainer Heiko Herrlich hat keine Informationen über einen angeblich bevorstehenden Abgang seines Mittelfeldspielers Rani Khedira vom FC Augsburg zum 1. FC Union Berlin. "Ich weiß, dass Rani immer, egal wie, sehr professionell mit allen Dingen umgeht. Falls es so wäre, dann weiß ich, dass er uns am Sonntag zu 100 Prozent helfen und professionell damit umgehen wird", sagte Herrlich am Freitag vor dem Bundesliga-Gastspiel am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) beim Tabellenletzten Schalke 04.

09. April 2021 - 14:10 Uhr | dpa

Heiko Herrlich, Cheftrainer des FC Augsburg. © Soeren Stache/dpa/Archivbild