Herrlich begrüßt Reuters Rückhalt

Trainer Heiko Herrlich hat die Unterstützung von Manager Stefan Reuter in der Krise beim FC Augsburg gelobt. "Das tut natürlich gut", sagte Herrlich vor dem Freitagsspiel in der Fußball-Bundesliga am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) bei Spitzenmannschaft RB Leipzig. Trotz fünf Niederlagen in den vergangenen sechs Partien hat Reuter mehrfach betont, dass es keine Trainerdiskussion gebe.

11. Februar 2021 - 14:10 Uhr | dpa

Heiko Herrlich, Trainer von Augsburg. © Martin Meissner/Pool AP/dpa