Hecking über Vertrag: "Muss paar Themenfelder bearbeiten"

Sportvorstand Dieter Hecking will seine weitere Zukunft beim 1. FC Nürnberg auch von seinem Privatleben abhängig machen. "Der Club hat signalisiert, dass er mit meiner Arbeit zufrieden ist und über den 30. Juni 2023 hinaus mit mir zusammenarbeiten will. Die Gespräche laufen, aber dabei geht es nicht um Laufzeiten des Vertrags oder Geld. Ich muss ein paar Themenfelder für mich bearbeiten", sagte Hecking (57) den "Nürnberger Nachrichten" und der "Nürnberger Zeitung" (Freitag) im Interview vor dem Franken-Derby gegen die SpVgg Greuther Fürth am Samstag (13.00 Uhr/Sky).

22. Juli 2022 - 09:35 Uhr | dpa

Trainer Dieter Hecking. © Michael Schwartz/dpa/Archivbild