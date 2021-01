Hecking mahnt beim FCN zur Ruhe: Aber "Druck im Kessel"

Sportvorstand Dieter Hecking hofft beim 1. FC Nürnberg nach dem Fehlstart im neuen Jahr auf eine Wende im Kellerduell am Sonntag beim SV Sandhausen. "Es ist ein bisschen Druck im Kessel", räumte der 56-Jährige am Samstag in der Sendung "Heute im Stadion" im Bayerischen Rundfunk ein. "Panik machen gilt auch nicht", mahnte Hecking aber zugleich. Nach nur einem Punkt aus fünf Partien 2021 trennen den "Club" noch fünf Zähler vom Vorletzten Sandhausen.

30. Januar 2021 - 16:49 Uhr | dpa

Der Nürnberger Sportvorstand Dieter Hecking. © Daniel Karmann/dpa/Archivbild