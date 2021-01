Hecking lobt Hamburger Trainernachfolger Thioune

Vor dem Wiedersehen mit dem Hamburger SV hat Sportvorstand Dieter Hecking vom 1. FC Nürnberg HSV-Trainer Daniel Thioune gelobt. "Ich glaube, dass er zum HSV passt. Er ist ein frisches Gesicht", sagte Hecking der "Bild"-Zeitung (Donnerstag) über seinen Nachfolger als Coach der Hanseaten. Thioune verfolge eine klare Idee, "wie seine Mannschaft Fußball spielen soll, und er arbeitet sehr reflektiert". Der Tabellenführer aus Hamburg ist am Samstag zum Duell in der 2. Fußball-Bundesliga in Nürnberg zu Gast.

07. Januar 2021 - 12:10 Uhr | dpa

Hamburgs Trainer Daniel Thioune kommt vor dem Spiel auf den Platz. © Christian Charisius/dpa