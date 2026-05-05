Havertz greift mit Arsenal nach Europas Fußball-Krone

Im Halbfinale setzt sich das englische Topteam knapp gegen Atlético Madrid durch. In Budapest geht es Ende Mai gegen den FC Bayern oder Titelverteidiger PSG.

Der FC Arsenal steht zum zweiten Mal nach 2006 im Endspiel der Champions League.

London

Kai Havertz hat mit dem FC Arsenal das Finale der Champions League erreicht und darf weiter auf den zweiten Königsklassen-Triumph in seiner Karriere hoffen. Der deutsche Nationalspieler feierte mit dem Spitzenreiter der englischen Premier League im Halbfinal-Rückspiel gegen Atlético Madrid einen 1:0 (1:0)-Sieg, kam nach überstandener Muskelverletzung aber nicht zum Einsatz.

Nach dem 1:1 im Hinspiel trifft Arsenal am 30. Mai in Budapest auf den deutschen Rekordmeister FC Bayern München oder Titelverteidiger Paris Saint-Germain, die am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) den zweiten Finalteilnehmer ermitteln. Der deutsche Champion muss dabei ein 4:5 aus dem ersten Duell aufholen.

Bukayo Saka erzielte in der 45. Minute das goldene Tor für das Topteam aus London, das sich in dieser Saison erstmals seit 22 Jahren auch noch den englischen Meistertitel sichern kann.

Zweites Finale für Havertz und Arsenal

Havertz kann kurz vor der WM bereits zum zweiten Mal die wichtigste Trophäe im europäischen Club-Fußball gewinnen. 2021 schoss der 26 Jahre alte Stürmer den FC Chelsea im Endspiel gegen Manchester City zum 1:0-Erfolg.

Der FC Arsenal steht im Finale der Champions League. © John Walton/PA Wire/dpa

Auch für seinen jetzigen Club ist es die zweite Finalteilnahme in der Champions League. 2006 verlor Arsenal mit dem damaligen deutschen Nationaltorwart Jens Lehmann gegen den FC Barcelona mit 1:2. Atlético Madrid muss dagegen weiter auf die erste Königsklassen-Krönung warten.

Kaum Höhepunkte vor der Pause

Bei teilweise strömendem Regen lieferten sich die beiden Rivalen ein temporeiches Spiel, in dem Höhepunkte vor der Pause weitgehend ausblieben. Gefährliche Aktionen gab es lange nur im Ansatz und Aufregung lediglich, als Arsenal-Angreifer Leandro Trossard nach einem Zweikampf mit Antoine Griezmann im Strafraum zu Boden ging. Die Pfeife von Schiedsrichter Daniel Siebert aus Berlin blieb aber stumm.

Bukayo Saka (7) traf zur 1:0-Führung von Arsenal. © John Walton/PA Wire/dpa

Doch dann schlug Arsenal doch noch zu. Einen scharfen Schuss von Trossard konnte Madrid-Keeper Jan Oblak nur nach vorn abwehren. Saka schaltete am schnellsten und vollendete aus Nahdistanz.

Kurz nach Wiederbeginn verpasste Trainer-Sohn Giuliano Simeone den Ausgleich für Madrid. Der Offensivspieler wurde beim Abschluss vor dem leeren Tor noch entscheidend von Arsenal-Verteidiger Gabriel gestört.

In der ersten Halbzeit gab es kaum Höhepunkte. © Alastair Grant/AP/dpa

Auf der Gegenseite ließ Viktor Gyökeres das 2:0 liegen. Der Schwede verfehlte mit einer Direktabnahme nach Vorarbeit des Ex-Leverkuseners Piero Hincapie knapp das Gehäuse. So musste Arsenal bis zum Schluss zittern, durfte dann aber über den Finaleinzug jubeln.