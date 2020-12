Hansa Rostock mit dritter Pleite in Serie: 0:1 in Ingolstadt

Hansa Rostocks Talfahrt geht weiter. Das Team von Trainer Jens Härtel unterlag am Mittwochabend beim FC Ingolstadt mit 0:1 (0:1) und hat nach der dritten Pleite in Folge den Anschluss an die Aufstiegsplätze der 3. Fußball-Liga vorerst verloren. Merlin Röhl (37. Minute) erzielte das Siegtor für die "Schanzer", die sich auf Rang zwei verbesserten.

16. Dezember 2020 - 21:19 Uhr | dpa

Ein Ball geht ins Netz. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild