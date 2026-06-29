Hamann kritisiert Nagelsmann: "Eine Weiterentwicklung der Mannschaft sehe ich nicht"

In seiner AZ-Kolumne kritisiert Didi Hamann das deutsche Team und Trainer Julian Nagelsmann: "Nicht immer ein glückliches Händchen." Er würde Leon Goretzka gegen Paraguay in die Startelf stellen.

Liebe Fußballfans,

Deutschland trifft in der ersten K.o.-Runde auf Paraguay - da kommen bei mir sofort Erinnerungen hoch an die WM 2002. Damals sind wir im Achtelfinale auf die Südamerikaner getroffen und haben durch ein spätes Tor von Oliver Neuville mit 1:0 gewonnen.

Ein enges Spiel, ich war leider gesperrt. In der letzten Minute kam Torhüter José Chilavert mit nach vorne, er hat die Freistöße geschossen. Ich habe nur gedacht: Bitte nicht! Zum Glück hat er ihn übers Tor gejagt.

Ich hoffe, dass es diesmal im Sechzehntelfinale nicht so spannend wird für die deutsche Mannschaft gegen Paraguay. Aber es ist ein unangenehmer Gegner, körperlich stark, schwer zu knacken. Ähnlich wie es Ecuador auch war. Im Vergleich zum 1:2 gegen Ecuador muss die deutsche Elf mehr Präsenz zeigen, die Zweikämpfe annehmen und diese auch gewinnen. Sonst kannst du auf Dauer keine Spiele gewinnen. Diese Körperlichkeit müssen sie jetzt zeigen. Ein schlechtes Spiel kann das Aus bedeuten.

Hamann hätte sich gegen Ecuador mehr Rotation gewünscht

Gegen Ecuador hatte Julian Nagelsmann eigentlich die Möglichkeit, mal ein, zwei neue Spieler zu bringen. Nick Woltemade, der in der Qualifikation super gespielt hat, wäre eine Option im Angriff gewesen. Dazu Maximilian Beier auf der rechten Seite und Nadiem Amiri als Zehner.

Leider hat der Trainer das nicht gemacht und sich damit auch die Chance genommen, sie gegen Paraguay starten zu lassen. Denn alle Genannten haben jetzt schon vier, fünf Wochen kein Spiel mehr von Anfang an gemacht. Das merkst du körperlich. Daher ist Nagelsmann jetzt fast dazu verdammt, die Stammmannschaft weiterspielen zu lassen.

Das heißt: Joshua Kimmich bleibt wohl hinten rechts in der Viererkette. Dabei war es schon vorher klar, dass er Probleme kriegt, wenn er auf schnelle Gegenspieler trifft. Er ist kein gelernter Verteidiger - und er spielt da die gesamte Saison über bei Bayern nicht. Das merkt man einfach. Gegen Paraguay wird das vielleicht noch klappen mit Kimmich, aber in einem möglichen Achtelfinale gegen Frankreich würde ich Kimmich in die Mitte stellen.

Goretzka und Woltemade spielen überhaupt keine Rolle

Ob es so kommt? Nagelsmann hat ziemlich klar gesagt, dass er das Pärchen Aleksandar Pavlovic und Felix Nmecha nicht auseinanderreißen will, daher werden sie wahrscheinlich wieder so spielen. Ich würde mir überlegen, Leon Goretzka starten zu lassen. Vor drei Monaten hat uns der Bundestrainer noch erzählt, dass Goretzka ein ganz wichtiger Mann ist - obwohl er beim FC Bayern keinen Stammplatz hat. Und jetzt spielt Goretzka überhaupt keine Rolle. Ähnlich ist es bei Woltemade.

Nagelsmann hat da aus meiner Sicht nicht immer ein glückliches Händchen. Es werden andere Sachen gemacht, als sie im Vorfeld angekündigt worden sind. Das kann ich nicht nachvollziehen. Leroy Sané ist ein anderes Beispiel. Er wurde geschützt nach den ersten beiden Spielen und gelobt nach seinem Treffer gegen Ecuador. Nur: Wenn ich nach zwei Minuten so ein Tor mache, erwarte ich auch mal, dass ein Spieler explodiert. Und von Sané ist danach fast nichts gekommen. Er war für mich trotz des Tores kein Gewinner der Partie. Beier oder Jamie Leweling wären sinnvolle Alternativen auf der rechten Seite.

Hamann hat kein Verständnis für Nagelsmann-Verlängerung

Falls die deutsche Mannschaft gegen Paraguay ausscheiden sollte, würde Nagelsmann sicherlich unter Druck geraten. Der DFB hat seinen Vertrag vorab bis 2028 verlängert - ohne Not. Er hat mit Deutschland eine durchschnittliche EM 2024 gespielt und eine schlechte Qualifikation für die WM. Daher habe ich die Verlängerung nicht verstanden. Eine Weiterentwicklung der Mannschaft sehe ich nicht. Natürlich muss man schauen, wie hoch die individuelle Qualität der Spieler wirklich ist, davon ist ein Trainer abhängig. Und natürlich haben einige Spieler aktuell keine Topform. Aber Nagelsmann hat diese Spieler für die WM nominiert.

Bei Musiala sollte uns nicht überraschen, wie er spielt, denn so hat er fünf Monate bei Bayern gespielt. Er ist im Moment nicht in der Lage der Mannschaft zu helfen. Trotzdem versucht man, ihn krampfhaft durchzuziehen. Das kann ich nicht nachvollziehen.

Im Achtelfinale droht mit Frankreich einer der Top-Favoriten

Nagelsmann hat vor zwei Jahren den WM-Titel ausgerufen in der Enttäuschung nach dem Spanien-Spiel, doch was danach kam, war durchwachsen. Wenn ich jetzt schon wieder höre, dass gesagt wird: Wir erfahren erst am Sonntag, gegen wen wir spielen. Wir hatten sechs Monate Zeit, uns auf die Elfenbeinküste und Ecuador vorzubereiten. Beide waren über weite Strecken besser oder sogar klar besser als wir. Deshalb ist es vielleicht ganz gut, dass wir erst so spät erfahren haben, gegen wen wir im Sechzehntelfinale spielen.

In einem Achtelfinale gegen Frankreich wären die Aussichten aufs Weiterkommen nicht gut. In acht oder neun von zehn Fällen gewinnt Frankreich gegen die deutsche Mannschaft. Es gibt wenig Anlass zu Hoffnung. Die zweite Halbzeit der Franzosen gegen Senegal war ein Feuerwerk. Trotzdem: Eine Chance gibt es immer, kein Team ist unschlagbar. Mit einer überzeugenden Leistung könnte sich die deutsche Mannschaft neues Selbstvertrauen holen. Aber es wird unheimlich schwer.