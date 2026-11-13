"Hätten mehr Tore schießen können": Bayern-Star Kimmich legt nach DFB-Remis den Finger in die Wunde

Die deutsche Nationalmannschaft feiert in Belgrad einen souveränen 3:1-Sieg gegen Serbien. Joshua Kimmich sieht dennoch Verbesserungsbedarf: "Hätten mehr Tore schießen können."

Es war eine Regenschlacht im fast leeren Rajko-Mitic-Stadion von Belgrad, Jürgen Klopp wurde an der Seitenlinie klitschnass. Da half auch die Kapuze nichts, die der Bundestrainer ins Gesicht gezogen hatte. Doch das war für Klopp an diesem Abend locker zu verkraften, denn seine DFB-Elf zeigte beim 3:1 gegen chancenlose Serben eine starke Leistung.

Nach einem Eigentor von Srdjan Babic (3. Minute) trafen Florian Wirtz (14.) und Brajan Gruda (50.) zum souveränen Sieg. Für die Serben, die sich zwei Rote Karten einhandelten, verkürzte Babic nur noch auf 1:3 (56.) Nass gemacht! Am Montag in Berlin hat Deutschland nun ein Endspiel gegen die Niederlande, das Griechenland mit 7:0 (!) abschoss, um den Einzug ins Nations-League-Viertelfinale. Ein Dreier muss her.

"Ich fand die erste Halbzeit sehr gut, da haben wir echt guten Fußball gespielt", sagte DFB-Kapitän Joshua Kimmich bei RTL, der aber auch "bisschen Probleme nach der Pause" zugab. Und: "Wir hätten ein paar Tore mehr machen können."

Klopp sorgt bei der Aufstellung für Überraschungen

Mit Blick auf den harten Tritt von Vanja Dragojevic gegen Kimmichs Knöchel, der dem Serben die Rote Karte einbrachte (76.), gab der Bayern-Star direkt Entwarnung: "Gibt keine Probleme."

Klopp hatte in seiner Aufstellung einige Überraschung parat: Der Leipziger Gruda kam auf der rechten Angriffsseite zu seinem DFB-Debüt, Bayern-Youngster Lennart Karl saß auf der Bank. Links verteidigte Maximilian Mittelstädt anstelle von Nathaniel Brown und zentral Malick Thiaw statt Nico Schlotterbeck. Sonst vertraute der Bundestrainer auf seine Achse mit Marc-André ter Stegen im Tor, Jonathan Tah in der Abwehr, Kapitän Kimmich im zentralen Mittelfeld sowie davor Wirtz und Kai Havertz.

Die Spieler liefen aus den Kabinen durch den berühmten, im Normalfall von bewaffneten Polizisten bewachten Spielertunnel auf den Rasen des "Marakana", diesmal hämmerten aber keine serbischen Ultras aufs Dach. Wegen rassistischen und diskriminierenden Fan-Verhaltens hatte die Uefa ein Geisterspiel veranlasst, nur etwa 5000 Kinder mit ihren Begleitpersonen und 70 deutsche Fans durften zuschauen.

"Man muss jetzt hier nichts androhen, aber es ist schon das Ziel, das Spiel zu gewinnen, obwohl es vor Kindern stattfindet", hatte Klopp vor der Partie mit einem Augenzwinkern gesagt. Die jungen Serben machten auf der Gegengeraden ganz schön Stimmung, sie hatten auf jeden Fall viele Tröten mitgebracht. Insgesamt war es aber eine seltsame Atmosphäre in der riesigen Schüssel, Erinnerungen an Corona-Zeiten kamen hoch. Rund um das Stadion blieb es glücklicherweise friedlich.

Deutschland setzt Serbien extrem unter Druck

Die deutsche Mannschaft begann gut, schon nach wenigen Augenblicken stand es 1:0. Havertz verlängerte eine Mittelstädt-Ecke, und von Babics Bauch prallte der Ball unglücklich ins serbische Tor. Klopps Team setzte sofort nach und erdrückte den Gegner mit aggressivem Pressing. Deutschland hatte phasenweise 84 Prozent Ballbesitz. Genau so stellt sich der Bundestrainer das vor.

Die logische Folge war das 2:0. Aleksandar Pavlovic, der etwas offensiver als beim FC Bayern im Mittelfeld spielte, bediente Havertz mit einem präzisen Pass in die Tiefe, der Arsenal-Stürmer scheiterte zunächst noch an Vanja Milinkovic-Savic. Doch Wirtz setzte nach, lupfte über den Keeper, ehe er den Ball über die Linie drückte. Die frühe Vorentscheidung.

Klopps Worte sollten sich bestätigen. "Ich habe einen super-positiven Blick auf diese Mannschaft", hatte er geschwärmt: "Ich muss ehrlich sagen, wir haben einen sehr guten Mix." Das zeigte sich auch im weiteren Spielverlauf. Tah hätte das 3:0 erzielen müssen, er köpfte freistehend vorbei (38.). Vom Gastgeber kam offensiv sehr wenig. Und defensiv bröckelte es wie bei den maroden Sitzen auf der Pressetribüne.

Ein S(ch)erbenhaufen. Auch beim 3:0, als Gruda durch die Hintermannschaft tänzelte und ins rechte Eck einschoss. Eine Top-Premiere für den 22-Jährigen. Das Ehrentor der Serben durch Babic nach ter Stegens missglückter Arm-Abwehr störte da kaum noch.