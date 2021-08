Hack am Ziel Bundesliga: Wechsel von Nürnberg nach Bielefeld

Offensivspieler Robin Hack verlässt nach zwei Jahren den 1. FC Nürnberg und wechselt in die Fußball-Bundesliga zu Arminia Bielefeld. Der 22-Jährige hat bei den Ostwestfalen einen langfristigen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 unterschrieben. Das teilten beide Vereine am Montag mit. Nach Medienberichten beträgt die Ablösesumme rund 1,1 Million Euro plus möglicher Bonuszahlungen.

09. August 2021 - 18:50 Uhr | dpa

Der Nürnberger Robin Hack spielt den Ball. © Timm Schamberger/dpa/Archivbild