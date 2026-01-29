Haching löst Unterbergers Vertrag auf: Neuer Job in Buchbach

Marc Unterberger war von der SpVgg Unterhaching nicht wegzudenken. Nach der Vertragsauflösung zieht das Urgestein tatsächlich weiter.

Unterhaching/Buchbach

Die SpVgg Unterhaching hat den Vertrag mit ihrem Urgestein Marc Unterberger einvernehmlich aufgelöst. Der langjährige Jugend- und zuletzt auch Cheftrainer der Hachinger betreut künftig den TSV Buchbach in der Fußball-Regionalliga.

"In seiner Zeit als Cheftrainer gab es gemeinsame Höhen und Tiefen bis zur Freistellung im Dezember 2024. Für seine neue Aufgabe bei meinen Freunden in Buchbach wünschen wir ihm alles Gute und viel Erfolg", erklärte Hachings Präsident Manfred Schwabl, der die Verdienste Unterbergers in der Nachwuchsarbeit hervorhob.

Vertrag bis 2027

"Marc war viele Jahre als Jugendtrainer ein entscheidender Impulsgeber in unserem Nachwuchsleistungszentrum und war maßgeblich daran beteiligt, dass wir Top-Talente wie Karim Adeyemi und Maurice Krattenmacher entwickelt haben", sagte Schwabl weiter.

In Unterhaching war Unterberger insgesamt eineinhalb Jahre Cheftrainer in der 3. Liga. Ende 2024 wurde er freigestellt, hatte aber weiter einen Vertrag. Beim Viertligisten Buchbach wird Unterberger Nachfolger von Aleksandro Petrovic, der als Assistent von Heiko Vogel zur SpVgg Greuther Fürth gewechselt war. Der 37-Jährige erhält einen Vertrag bis Ende Juni 2027.