"Wie Bolle": Klopp mit Lust und Risiko ins Oranje-Duell

Was für ein Endspiel-Kracher: Das stets brisante Duell mit den Niederlanden ist bei seiner 50. Auflage noch spezieller. Viertelfinale oder Abstiegsangst?

Berlin/Herzogenaurach

Jürgen Klopp schickte Joshua Kimmich und Florian Wirtz mit einem Applaus auf den Platz zur allerletzten Trainingseinheit in Herzogenaurach. Marc-André ter Stegen eilte im Laufschritt zu seiner speziellen Torwartübung. Vor dem maximal brisanten Gruppenfinale gegen den Fußball-Erzrivalen Niederlande um Wohl und Wehe in der Nations League ist der Fokus nicht nur beim Bundestrainer scharf gestellt.

Ein mit 71.000 Fans volles Berliner Olympiastadion erwartet die Nationalelf am Montag (20.45 Uhr/ARD). Das 50. Länderspiel in der langen Historie gegen Oranje. Und das 50. Länderspiel für Offensiv-Fixpunkt Wirtz, der mit 23 Jahren unter seinem emotionalen Förderer Klopp nicht nur Topscorer, sondern jetzt auch ein Fixpunkt im Spiel des DFB-Teams ist.

Klopps "Riesenlust" als Zündfunke

All das macht nicht nur Klopp eine "Riesenlust" auf dieses Jahresfinale. "Ich freue mich wie Bolle", sagte der 59-Jährige nach dem 3:1 in Serbien, das viel Rückenwind gibt. Doch es steht eine Menge auf dem Spiel. Vor der langen Winterpause geht es um eine Richtungsentscheidung. K.-o.-Runde, also Viertelfinale, im Kreis der besten Europas mit Spanien, England und Portugal? Oder ein fieses Abstiegszittern an der Schwelle zur Nations-League-Zweitklassigkeit?

Wie fällt das Weihnachtszeugnis nach dem Sommertiefpunkt beim WM-Scheitern aus? Welcher Eindruck bleibt hängen, bis es im März 2027 weitergeht? Der Grat ist noch schmal für Klopp im bislang mit Abstand wichtigsten Spiel seiner noch jungen Bundestrainer-Karriere. Die Niederlande kommen mit der 7:0-Drohung gegen Griechenland in die Hauptstadt. Jenes Griechenland, gegen das dem Klopp-Team in 180 Minuten kein Tor gelang.

An der weiterhin offenen Ausgangslage hat auch der überzeugende Auswärtssieg gegen ein fußballerisch limitiertes Serbien nichts geändert."Wir sind auf dem Weg, auch wieder top zu sein. Wichtig ist, dass wir unseren Weg in unserer Entwicklung weitergehen. Da wollen wir am Montag weitermachen", versprach Joshua Kimmich.

Kimmich nach Schlag auf Fuß im Training

Der Kapitän ist einsatzbereit. Er war beim Abschlusstraining zum finalen Abschied vom Adidas-Camp in Franken nach einem in Belgrad erlittenen Schlag auf den Fuß dabei.

Volle Konzentration ja. Anspannung sicherlich auch. Aber Klopp setzt auf seinen Instinkt für absolute Energiemomente. "Jetzt haben wir ein richtig gutes Ding, gegen einen super selbstbewussten Gegner. Das wird hoffentlich ein Topspiel vor einer tollen Kulisse", sagte er.

Die Fußball-Rivalität beider Länder ist so groß, dass nur der Gedanke an einen anhand der Tabellenkonstellation möglichen Nichtangriffspakt mit einem knappen deutschen Sieg, der beide auf Kosten der Griechen weiterbringen würde, absurd ist. Attacke. Das ist das Prinzip Klopp. Grundsätzlich.

Im Dauerregen von Belgrad war eine wichtige Essenz spürbar. Sein Team hat der Bundestrainer im positiven Sinne eingefangen. Jener urtypische Kniff der Solidarisierung mit den Ideen des Trainers, den er bei seinen Club-Stationen in Mainz, Dortmund und Liverpool exerzierte, funktioniert auch beim DFB-Team.

"Jeder, der hier in der Kabine sitzt, glaubt an diesen Weg, dass wir erfolgreich sein können", sagte Stürmer Kai Havertz. Niederlande-Kenner ter Stegen gab eine Art Bekenntnis ab. "Wir werden maximal kämpfen, alles reinhauen", sagte der Schlussmann von Ajax Amsterdam. "Jetzt geht es ums Weiterkommen."

Ein Sieg macht alles klar

Die große Rechnerei ist nicht notwendig. Bei einem Sieg ist das DFB-Team sicher weiter. Spielt man wie beim 1:1 beim Klopp-Debüt im Hinspiel wieder unentschieden, darf Griechenland gegen Serbien nicht punkten. So führt der Weg ins Viertelfinale. Unangenehm wird es bei einer Niederlage.

Dann könnte Norwegen noch ein Stopp-Schild in den Erfolgsweg rammen. Gewinnen Erling Haaland und Co. gegen Dänemark, muss Deutschland als Gruppendritter in die Relegation. Es müsste noch einen Tag gezittert werden, bis Klarheit herrscht. Denn das Nord-Duell findet erst am Dienstagabend in Kopenhagen statt. Der Modus der Nations League hat seine Tücken.

Kein "Bolle"-Schicksal in Berlin

Nach dem Abschlusstraining in Franken ging es für den DFB-Tross weiter nach Berlin. Dort ist "Bolle" nicht nur eine Redewendung, sondern auch die Hauptfigur eines bekannten Volkslieds. Der fröhliche Zeitgenosse erlebt darin einen turbulenten Tag mit wenig erfreulichem Ausgang. Ein solches Ende möchte Klopp mit seiner Mannschaft unbedingt vermeiden.

Zumal es dem Bundestrainer besser geht. Auf seinem Weg fühlt er sich bestätigt. "Wir haben viel Verbesserungspotenzial. Aber wir haben viele superpositive Seiten gezeigt", sagte der DFB-Chefcoach. "Durch Klarheit", vermittle der Bundestrainer seine Pläne, berichtete Kimmich. Zweifel an dessen Stellenwert für die Mannschaft, die durch Klopps Oktober-Strategie mit zwei Kadern entstanden waren, gibt es aktuell auch nicht mehr. Das Zentrum ist mit Kimmich, Aleksandar Pavlovic und Wirtz ein Klopp'sches Herzstück.

Junge Alternativen für Außenbahnen

Auf den für seinen Tempofußball so wichtigen Außenbahnen hat der Bundestrainer in Top-Debütant Brajan Gruda (22), Lennart Karl (18), Said El-Mala (20) und Derry Scherhant (24) verheißungsvolle Spieler. Wer darf diesmal ran? Außenverteidiger Philipp Treu fasste die Lage treffend zusammen: "Wo wir stehen, werden wir am Montag sehen."