Günzler wird Geschäftsführer beim FC Ingolstadt

Nach der Trennung von Dietmar Beiersdorfer hat der FCI ein "erstes Puzzleteil" der neuen Geschäftsführung. Florian Günzler soll ab sofort die Bereiche Finanzen und Organisation verantworten.

Ingolstadt

Nachdem sich Fußball-Drittlist FC Ingolstadt und Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer zu Beginn der Woche getrennt hatten, steht jetzt eine der neuen Personalien in der Führungsetage fest. Florian Günzler ist ab sofort neuer Geschäftsführer Finanzen und Organisation und beerbt somit vorübergehend den 62-Jährigen, der im November 2021 zunächst als Geschäftsführer Sport und später für alle Ressorts alleinig zuständig war.

Die neue Geschäftsführung soll in die Ressorts Sport, Vertrieb und Marketing aufgeteilt werden. Bis alle Posten der zukünftigen Geschäftsführung vollständig besetzt sind, soll Günzler sich in enger Abstimmung mit dem Aufsichtsrat auch um die weiteren geschäftsführenden Aufgabenfelder kümmern, hieß es in der Mitteilung. Wer die Geschäftsführungs- oder Direktions-Posten in den verbleibenden Ressorts besetzen wird, ist noch unklar.

"Mehr als nur ein Arbeitsplatz"

Er sei "das erste Puzzleteil der neuen Aufstellung", sagte der 45-Jährige, der bereits seit fast zwei Jahrzehnten beim FCI ist und dort als Praktikant startete. Für ihn sei der FCI mehr als nur ein Arbeitsplatz. Während seiner Zeit bei den Schanzern durchlief der diplomierte Sportökonom verschiedene Leitungs-Posten.

Darüber hinaus ist Günzler seit Februar 2010 Prokurist beim FCI, der zwei Spieltage vor dem Saisonende nur auf Tabellenplatz 15 in der 3. Liga steht, aber zumindest gerettet ist.