Greuther Fürth zurück auf dem Trainingsplatz

Nach 18 Tagen Urlaub sind die Fußballer der SpVgg Greuther Fürth in den ersten Teil ihrer Rückrunden-Vorbereitung gestartet. Angeführt von Abwehrchef Sebastian Griesbeck betrat der Zweitligist am Sonntagvormittag in seinen neongrünen Outfits das Trainingsgelände an der Kronacher Straße. Nach Autogrammen für die Fans ging es für die Mannschaft von Alexander Zorniger sofort an die Arbeit. Beim Auftakt in die zweite Saisonhälfte am 28. Januar in Kiel wollten die Franken ihren Aufwärtstrend fortsetzen.

04. Dezember 2022 - 13:08 Uhr | dpa

Fürths Trainer Alexander Zorniger (r) unterhält sich mit seinem Spieler Julian Green. © Daniel Karmann/dpa/Archivbild