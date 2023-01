Greuther Fürth verliert XXL-Testspiel gegen Rostock

Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth hat sein zweites Testspiel im Trainingslager in der Türkei verloren. Die Franken unterlagen Liga-Konkurrent Hansa Rostock am Dienstag mit 1:4. Kevin Schumacher, Kai Pröger, John Verhoek und Haris Duljevic trafen in dem XXL-Spiel über viermal 30 Minuten für die Norddeutschen. Armindo Sieb erzielte den Ehrentreffer für die Franken.

10. Januar 2023 - 21:06 Uhr | dpa

Alexander Zorniger, Trainer von Greuther Fürth. © Daniel Karmann/dpa/Archivbild