Greuther Fürth verleiht Nachwuchskeeper in die Slowakei

Vor gut einem halben Jahr erst war Sebastian Jung nach Fürth gewechselt. Nun zieht der Keeper bis zum Sommer weiter.

Fürth

Die SpVgg Greuther Fürth verleiht Nachwuchstorwart Sebastian Jung in die erste slowakische Liga zum KFC Komarno. Wie der abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist aus Franken mitteilte, läuft die Leihe bis zum Saisonende. Sie beinhaltet keine Kaufoption.

In der Slowakei hatte das Transferfenster noch bis Samstagnacht geöffnet. Jung (20) war im Sommer 2025 von Energie Cottbus nach Fürth gekommen und lief in der Regionalliga Bayern neunmal für das U23-Team auf.