Greuther Fürth trennt sich von Trainer Schneider

Fußball-Zweitligist SpVg Greuther Fürth hat Trainer Marc Schneider freigestellt. "Wir haben in den letzten Wochen viel versucht, auch Marc hat alles versucht, aber am Ende müssen wir festhalten, dass wir uns zwar punktetechnisch leicht verbessert haben, aber nicht so, wie wir uns alle das vorstellen", sagte Geschäftsführer Sport Rachid Azzouzi in einer Vereinsmitteilung. Die Entscheidung wurde dem Schweizer am Samstagmorgen in einem Gespräch mitgeteilt.

15. Oktober 2022 - 11:44 Uhr | dpa

Der Fürther Trainer Trainer Marc Schneider gestikuliert im Spiel gegen Rostock am Spielfeldrand. © Daniel Karmann/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa