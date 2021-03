Greuther Fürth sieht vor Spitzenspiel Druck beim VfL Bochum

Die SpVgg Greuther Fürth hofft auf eine Rückkehr von Abwehrspieler Mergim Mavraj für das Topspiel am Samstag (13.00 Uhr/Sky) in der 2. Bundesliga gegen Tabellenführer VfL Bochum. Trainer Stefan Leitl berichtete, dass der 34-Jährige am Dienstag und Mittwoch wieder mit der Mannschaft trainiert habe. Sollte die Rückmeldung des schon länger von einer Oberschenkelverletzung ausgebremsten Verteidigers weiter positiv ausfallen, werde Mavraj in den Kader zurückkehren. In Maximilian Bauer (fünfte Gelbe Karte) und Paul Jaeckel (Oberschenkel) müssen die Fürther schon auf zwei Abwehrspieler verzichten.

04. März 2021 - 15:19 Uhr | dpa

Stefan Leitl, Trainer der SpVgg Greuther Fürth. © Daniel Karmann/dpa/Archivbild

Fürth Offensivspieler Julian Green hat nach einem positiven Corona-Test vor rund eineinhalb Wochen die Quarantäne wieder verlassen. "Ihm geht's gut", sagte Leitl. Der Wunsch sei es, dass Green vielleicht Ende kommender Woche wieder mit der Mannschaft trainieren könne. Die Bochumer haben zwei Punkte mehr als die Fürther, die aktuell Dritter sind. "Ich glaube, wir haben überhaupt keinen Druck", befand Leitl. Für ihn herrsche die höhere Anspannung beim VfL, der "unbedingt hoch" wolle. Bochum verfügt Leitl zufolge über "sehr viel individuelle Qualität und sehr viel Erfahrung. Sie werden sehr selbstbewusst hier auftreten - genauso wie wir". © dpa-infocom, dpa:210304-99-688874/2