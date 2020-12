Greuther Fürth nach 3:0 in Braunschweig auf Platz zwei

Die SpVgg Greuther Fürth hat in der 2. Fußball-Bundesliga vorerst einen Aufstiegsplatz erobert. Die Franken gewannen am Samstag bei Eintracht Braunschweig mit 3:0 (0:0) und kletterten in der Tabelle mit 24 Punkten auf Rang zwei. Sebastian Ernst (50. Minute), Dickson Abiama (75.) und Robin Kehr (90.+3) sorgten für die Treffer. Braunschweig bleibt mit zwölf Punkten auf Rang 15.

19. Dezember 2020 - 15:10 Uhr | dpa

Fürths Spieler jubeln nach einem Tor. © Swen Pförtner/dpa