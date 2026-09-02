Greuther Fürth monatelang ohne jungen Innenverteidiger

Die SpVgg Greuther Fürth muss lange auf ihren Abwehrspieler Maxim Dal verzichten. An einem aufwendigen "Deadline Day" verpflichten die Franken aber gleich Ersatz mit Champions-League-Erfahrung.

Die SpVgg Greuther Fürth muss mehrere Monate auf Innenverteidiger Maxim Dal verzichten. Wie der fränkische Fußball-Zweitligist mitteilte, hat sich der 20-Jährige im Abschlusstraining vor dem Auswärtsspiel in Cottbus (4:3) am vergangenen Samstag eine Schulterverletzung zugezogen. Dal muss operiert werden und fällt bis zum Jahresende aus. Der Abwehrspieler hatte erst wenige Tage zuvor im DFB-Pokal gegen den VfL Bochum (1:2) sein Profidebüt bei den Fürthern gegeben und dabei direkt per Kopf getroffen.

Kurz vor dem Ende der Transferperiode gab es auch noch ordentlich Bewegung im Kader von Trainer Heiko Vogel. Die Verträge mit Torwart Pelle Boevink (28) und Offensivspieler Leander Popp (21) wurden aufgelöst. Schlussmann Sebastian Jung (21) wurde für ein Jahr an den Nordost-Regionalligisten FSV Zwickau verliehen, Innenverteidiger Noah König (23) wiederum eine Saison an den Drittligisten SC Verl.

Der Neue hat schon in der Champions League gespielt

In Hendry Blank (22) holten die Fürther wiederum einen neuen Innenverteidiger. Der Defensivspieler, der bereits viermal in der Champions League zum Einsatz kam, wurde für ein Jahr vom FC Red Bull Salzburg ausgeliehen. Das Kleeblatt hat sich zudem eine Kaufoption gesichert.

"Nach der Verletzung von Maxim und dem Abgang von Noah konnten wir mit Hendry nochmal mit hoher Qualität nachlegen. Mit ihm bekommen wir einen physisch starken und schnellen Spieler, der in seinem jungen Alter bereits auf sehr hohem Niveau agiert hat", sagte Sportgeschäftsführer Daniel Meyer über den bei Borussia Dortmund ausgebildeten Profi.