AZ-Plus

Greuther Fürth mit großem Sieg im Abstiegskampf

Die SpVgg Greuther Fürth stemmt sich mit zunehmendem Erfolg gegen den Abstieg in die 3. Liga. Nach dem 2:1 in Hannover sind die Franken nicht mehr Tabellenletzter. Und sie haben dazugelernt.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Noel Futkeu brachte Fürth in Hannover in Führung.
Noel Futkeu brachte Fürth in Hannover in Führung. © Carmen Jaspersen/dpa
Hannover

Die SpVgg Greuther Fürth hat im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga einen weiteren großen Erfolg gefeiert. Die Franken siegten nach einer starken Leistung und mit Glück in einigen Schlüsselszenen bei Hannover 96 mit 2:1 (1:0). Aus den vergangenen drei Partien holte das Team von Trainer Heiko Vogel sieben Punkte und hat den letzten Tabellenplatz am 25. Spieltag verlassen.

Vor 35.600 Zuschauern zeigte Aufstiegsanwärter Hannover vor allem im ersten Durchgang eine schwache Leistung. Die Gäste waren spielbestimmend und gingen durch den immer gefährlichen Torjäger Noel Futkeu in der 33. Minute völlig verdient in Führung. Energisch setzte sich der Mittelstürmer im Strafraum durch und traf entschlossen aus der Drehung. Ein Klassetor.

Dehm trifft traumhaft - Prüfrock hält Elfer

Nach dem Seitenwechsel steigerte sich 96 und kam durch Maurice Neubauer zum Ausgleich (50.). Fürths Torwart Silas Prüfrock sah dabei nicht gut aus, der Ball schlug in der kurzen Ecke unter ihm ein. Doch die Franken zeigten sich nicht besonders geschockt und schlugen erfolgreich zurück. Der frühere Hannoveraner Jannik Dehm traf traumhaft zum 2:1 (57.).

Danach drängten die Gastgeber vehement auf den erneuten Ausgleich, vergaben aber beste Chancen. Die größte Gelegenheit zum 2:2 hatte Enzo Leopold, der mit einem zentral aufs Tor geschossenen Elfmeter an Torwart Prüfrock scheiterte. Dieser stand bis zum Ende der zehnminütigen Nachspielzeit weiter im Blickpunkt. Dir Fürther (56 Saison-Gegentore) haben unter Vogel in den vergangenen Wochen aber das Verteidigen verbessert.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.