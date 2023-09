Greuther Fürth mit großem Respekt vor Elversbergs Erfolg

Die SpVgg Greuther Fürth reist mit großem Respekt zum Auswärtsspiel bei Aufsteiger SV Elversberg. Die SVE habe wie alle Aufsteiger in dieser Saison gezeigt, "dass sie für ordentlich Ärger sorgen können", sagte Fürths Trainer Alexander Zorniger vor der Partie am Sonntag (13.30 Uhr/Sky).

Der Fürther Trainer Alexander Zorniger gestikuliert am Spielfelrand.

Fürth

Die Saarländer haben die vergangenen drei Spiele in der 2. Fußball-Bundesliga alle gewonnen. "Sie spielen Fußball, schalten aber auch extrem schnell um, haben gute Dribbler auf den Seiten", sagte Zorniger. "Wir liegen zwar von der Erfahrung her vorne, aber das ist kein klassischer Aufsteiger. Das ist nicht so, dass da eine total unerfahrene Zweitliga-Mannschaft auf uns trifft."

Der 55-Jährige muss in Elversberg auf den gesperrten Schlüsselspieler Julian Green verzichten. Wie er den Offensivspieler ersetzt, weiß Zorniger noch nicht. "Ihn gleichwertig zu ersetzen wird schwierig, er ist ein Spieler mit großer Abschlussqualität", sagte er.