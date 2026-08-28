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Greuther Fürth leiht Dortmunder Abwehrtalent aus

Greuther Fürth hat sich noch einmal in der Abwehr verstärkt. Der neue Mann ist 1,93 Meter groß.
dpa |
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Neu bei Greuther Fürth: Die Dortmunder Leihgabe Elias Benkara.
Neu bei Greuther Fürth: Die Dortmunder Leihgabe Elias Benkara. © Jan Woitas/dpa

Vier Tage vor dem Ende der Transferfrist hat Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth noch einen neuen Innenverteidiger verpflichtet. Von Borussia Dortmund II kommt der 19-jährige Deutsch-Algerier Elias Benkara für ein Jahr auf Leihbasis.

"Elias kann gut mit dem Ball umgehen und bringt, nicht nur aufgrund seiner Größe, eine enorme körperliche Präsenz mit", sagte der Fürther Trainer Heiko Vogel über den 1,93 Meter großen Abwehrspieler. "Elias ist ein enorm spannender Spieler, der unserer Defensive weitere Qualität gibt."

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