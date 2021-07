Greuther Fürth leiht Abwehrspieler Hoogma aus Hoffenheim aus

Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth bastelt weiter an dem Team, das den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga schaffen soll. Innenverteidiger Justin Hoogma von der TSG 1899 Hoffenheim soll die Abwehr der Franken verstärken. Der 23-Jährige verlängerte vorzeitig seinen Vertrag in Hoffenheim bis zum Sommer 2023 und wird von den Fürthern für ein Jahr ausgeliehen. Zuletzt spielte der Niederländer ebenfalls auf Leihbasis für zwei Spielzeiten in seinem Heimatland beim FC Utrecht.

15. Juli 2021 - 15:20 Uhr | dpa

Hoffenheims Justin Hoogma und Tom Bischof. © Christoph Schmidt/dpa/Archivbild