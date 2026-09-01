Greuther Fürth holt Schweizer Linksverteidiger

Die SpVgg Greuther Fürth wird nochmal auf dem Transfermarkt aktiv. Aus Zürich kommt ein junger Abwehrspieler.

Die SpVgg Greuther Fürth hat kurz vor dem Ende der Transferperiode in der Verteidigung nachgebessert. Wie der fränkische Fußball-Zweitligist mitteilte, wird der 20 Jahre alte Linksverteidiger Loris Giandomenico vom Grasshopper Club Zürich aus der ersten Schweizer Liga für diese Saison ausgeliehen. Die Leihe beinhaltet außerdem eine Kaufoption.

"Loris wird auf der Linksverteidiger-Position unsere personellen Möglichkeiten erweitern und soll zunächst in der U23 Spielpraxis sammeln. Auf Strecke trauen wir ihm zu, dass er sich auch auf deutschem Zweitliganiveau zeigen kann", erklärte Fürths Sport-Geschäftsführer Daniel Meyer.

Kleeblatt-Trainer Heiko Vogel sagte: "Loris besitzt eine hohe Dynamik und ist sehr laufstark. Mit seinem Spielstil kann er die komplette Außenbahn bespielen und ist gleichzeitig hartnäckig in seiner Zweikampfführung."