Greuther Fürth gewinnt Testspiel gegen Ingolstadt 3:1

Die SpVgg Greuther Fürth hat auch ihr zweites Testspiel in der langen Winter-Vorbereitung erfolgreich absolviert. Der Fußball-Zweitligist gewann im bayerischen Duell mit Drittligist FC Ingolstadt am Donnerstag 3:1 (1:1) und tankt weiter Selbstvertrauen für die restliche Saison. Ingolstadts Arian Llugiqi (43.) hatte die Franken mit einem Eigentor in Führung gebracht, ehe Justin Butler nur 60 Sekunden später ausglich. Dickson Abiama (83.) und Julian Green (90.) bescherten Fürth den späten Sieg.

15. Dezember 2022 - 19:07 Uhr | dpa

Der neue Trainer Alexander Zorniger steht während eines Trainings auf dem Platz. © Daniel Karmann/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa/Archiv