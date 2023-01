Greuther Fürth gewinnt ersten Test in Belek

Die SpVgg Greuther Fürth hat ihr erstes Testspiel im Trainingslager in der Türkei gewonnen.

Fürth

Der fränkische Zweitligist bezwang am Donnerstag in Belek den türkischen Zweitligisten Pendikspor mit 3:0 (1:0).

Julian Green brachte die Fürther in der 30. Minute mit einem verwandelten Foulelfmeter in Führung. Für die nach dem Seitenwechsel komplett durchgewechselten Franken erhöhten kurz vor dem Ende noch Jeremy Dudziak (85.) und Afimico Pululu (90.+6).

Die Mannschaft von Trainer Alexander Zorniger bereitet sich noch bis zum 12. Januar in der Türkei vor. In die Rückrunde starten die Franken am 28. Januar bei Holstein Kiel.