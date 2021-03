Greuther Fürth freut sich auf Top-Duell: "Besonderes Spiel"

Die SpVgg Greuther Fürth strebt in der Zweiten Liga am heutigen Samstag (13 Uhr/Sky) die Tabellenführung an.

06. März 2021 - 01:31 Uhr | dpa

Trainer Stefan Leitl. © Carmen Jaspersen/dpa/Archivbild