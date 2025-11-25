Greuther Fürth bindet Nachwuchsspieler Abrangao langfristig

David Abrangao startet durch. Innerhalb weniger Monate geht es für den 21-Jährigen von der Regionalliga in die 2. Bundesliga - und zum ersten Profivertrag bei den Fürthern.

Fürth

Die SpVgg Greuther Fürth stattet Nachwuchsspieler David Abrangao mit seinem ersten Profivertrag aus. Der 21-Jährige wurde im Sommer für die U23 der Franken in der Regionalliga verpflichtet und durfte zuletzt wiederholt bei den Profis ran. "David hat es bei uns sehr gut gemacht", sagte Sportdirektor Stephan Fürstner. "Er hat schon in der Vorbereitung die Chance genutzt und auch anschließend immer wieder einen sehr guten Eindruck hinterlassen".

"Ich hätte im Sommer nicht gedacht, dass es so schnell geht, auch wenn mir schon aufgezeigt wurde, dass es für mich einen Weg nach oben geben kann", sagte Abrangao selbst. "Ich bin sehr dankbar für die Unterstützung und werde alles versuchen, das Vertrauen zurückzuzahlen." Sein Vertrag läuft bis 2028.

Der Linksverteidiger erzielte bei seinem Profidebüt gegen Hannover den Ausgleichstreffer und stand zuletzt viermal in Serie in der Startelf. Für die U23 absolvierte er zehn Partien, erzielte einen Treffer und bereitete ein Tor vor.