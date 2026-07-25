Greuther Fürth bessert personell nach – Niederlage im Test

Eine Zittersaison will Zweitligist SpVgg Greuther Fürther nicht noch mal erleben. Dafür sollen zwei weitere Neuzugänge sorgen. Beim 1:4 im Testspiel beim Bundesligisten Hoffenheim fehlten sie noch.

Die SpVgg Greuther Fürth baut weiter ihren Kader um. Wie der erst in der Relegation gerettete Fußball-Zweitligist mitteilte, kommt für die Innenverteidigung Krisztián Keresztes. Der 26-Jährige wechselt auf Leihbasis für ein Jahr vom ungarischen Erstligisten Nyíregyháza zu den Franken. Zudem hat sich Greuther Fürth eine Kaufoption gesichert. Für die Offensive wurde vom Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04 für eine Saison Mika Wallentowitz ausgeliehen.

Beim 1:4 (0:1) im Testspiel über zweimal 60 Minuten beim Europa-League-Starter TSG Hoffenheim fehlten die beiden am Samstag noch. Das Tor für Fürth erzielte der Ex-Hoffenheimer Noah König (91. Minute).

Der 1,95 Meter große Keresztes spielte zuletzt in der schottischen ersten Liga für Dundee United. Er ist der Ersatz für den nach Australien abgewanderten Philipp Ziereis. Der 18-Jährige Wallentowitz lief für Schalke in der abgelaufenen Saison 13 Mal in der zweiten Liga auf und bereitete dabei einen Treffer vor. Zuletzt stand der variable Offensivspieler bei der U19-EM mit Deutschland im Finale gegen Spanien (0:2).