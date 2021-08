Grammozis nach 1:4: "Dürfen uns so nicht präsentieren"

Trainer Dimitrios Grammozis vom FC Schalke 04 hat nach der heftigen Niederlage des Bundesliga-Absteigers in Regensburg deutliche Kritik am Auftritt seines Teams geübt. "Wir müssen schnell eine Mannschaft werden, nicht nur in der Kabine, sondern auf dem Platz. Wir dürfen uns nicht so präsentieren und in der Höhe verlieren", sagte Grammozis am Samstag in der Pressekonferenz nach dem deutlichen 1:4 (0:1) beim Tabellenführer der 2. Fußball-Bundesliga.

21. August 2021 - 16:50 Uhr | dpa

Trainer Dimitrios Grammozis von Schalke gestikuliert am Spielfeldrand. © Matthias Balk/dpa