"Glauben daran, DFB-Team zu ärgern": Curacao-Keeper mit Kampfansage vor dem WM-Start gegen Deutschland

Eloy Room, Nationaltorhüter des deutschen Auftaktgegners Curacao, blickt in der AZ auf das Duell am Sonntag voraus. Der Torhüter von US-Zweitligist Miami FC spricht über sein Idol im DFB-Dress und Gefahr für seinen Kasten.

AZ: Herr Room, der WM-Auftakt gegen Deutschland steht kurz bevor. Wie ist Ihre Mannschaft in Form?

ELOY ROOM: Die Atmosphäre ist sehr gut in unserer Mannschaft, wir sind gut drauf. Wir freuen uns jetzt einfach auf die WM und den Start gegen Deutschland. Das wird natürlich sehr schwer.

WM-Teilnahme ist Riesenerfolg für Curacao

Im vorletzten WM-Test gegen Schottland gab es für Curacao ein 1:4. Welche Punkte muss ihr Team verbessern?

Wenn man sich das Spiel genau anschaut, passt das Ergebnis nicht dazu. Wir haben eine richtig starke Partie gezeigt – bis zur Roten Karte gegen uns in der 38. Minute. Die hat das Spiel komplett verändert, mit zehn Mann war es extrem schwer. Aber ich denke, dass wir sehr viel Positives mitnehmen können für das Spiel gegen Deutschland. Wir haben gut aus der Abwehr herausgespielt, viele Chancen kreiert.

Wie schätzen Sie Ihre Gruppe mit Deutschland, Ecuador und der Elfenbeinküste als Gegner ein?

Eine harte Gruppe, zweifellos. Für uns ist es schon ein Riesenerfolg, bei der WM dabei zu sein. Aber jetzt hoffen wir schon, dass wir auch gute Resultate holen können. Wir schauen von Spiel zu Spiel. Deutschland ist ein großer Gegner, aber wir hoffen, dass wir eine Überraschung schaffen können. Vielleicht gelingt uns das mit einer guten Leistung. Wir glauben daran, die deutsche Mannschaft ärgern zu können.

Deutschland hat immer die Ambition, ganz weit zu kommen bei einem Turnier als großes Land mit fantastischen Spielern. Eloy Room

Curacao-Keeper geht von Druck bei DFB-Team aus

Zählen Sie Deutschland zum Kreis der WM-Favoriten?

Definitiv. Deutschland hat immer die Ambition, ganz weit zu kommen bei einem Turnier als großes Land mit fantastischen Spielern. Aber Deutschland ist bei den beiden letzten Weltmeisterschaften in der Vorrunde ausgeschieden. Ich bin sicher, dass das den Druck erhöht. Es wird ein schönes Spiel für uns gegen eine sehr starke Mannschaft. Fast alle Spieler stehen bei Topklubs unter Vertrag.

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Wie groß ist Ihre Vorfreude auf das Duell mit Manuel Neuer?

Das wird sehr speziell für mich. Ich habe gehofft, dass er noch mal in die Nationalmannschaft zurückkehrt (lacht). Ich wusste ja, dass er zuvor zwei Jahre nicht dabei war. Deshalb habe ich mich über seine Nominierung sehr gefreut. Oliver Baumann ist ebenfalls ein großartiger Torhüter, da hat Deutschland immer eine Top-Auswahl. Aber Neuer ist Neuer. Er ist eines meiner großen Idole. Deshalb wird es besonders, gegen ihn zu spielen.

Nummer eins beim DFB: Manuel Neuer. © IMAGO

Sonderlob für Neuer

Ist Neuer für Sie der beste Torhüter der Historie?

Wenn man sieht, was er für den Fußball und speziell für das Torwartspiel gemacht hat, dann ist er ganz sicher einer der Größten. Es gibt auch noch andere Legenden, aber Neuer gehört in die erste Reihe.

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Welchen deutschen Offensivspieler fürchten Sie besonders?

Bei Deutschland können viele Spieler Tore schießen, das ist vielleicht die größte Stärke dieser Mannschaft. Da kommt auch aus dem Mittelfeld Torgefahr. Daher wäre es unfair, einen Spieler hervorzuheben. Es wird für mich als Torhüter und insgesamt für unser Team eine riesige Herausforderung. Ich werde versuchen, es Deutschland so schwer wie möglich zu machen.

Bei Deutschland können viele Spieler Tore schießen, das ist vielleicht die größte Stärke dieser Mannschaft. Eloy Room

Room glaubt an WM-Stimmung in den USA

Sie spielen in der amerikanischen Liga für Miami FC. Wie haben Sie die Vorfreude auf die WM in den USA wahrgenommen?

Das wird jetzt noch mehr kommen nach dem Start des Turniers. In Miami ist es immer mehr geworden in den vergangenen Wochen, die Leute haben über die WM gesprochen. Ich bin sicher, dass die Stimmung super sein wird.