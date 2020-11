Gladbacher Corona-Fall Plea fehlt gegen FC Augsburg

Borussia Mönchengladbach muss am Samstag gegen den FC Augsburg (15.30 Uhr/Sky) nach einem positiven Corona-Test auf Alassane Plea verzichten. Trainer Marco Rose bestätigte am Donnerstag den Ausfall des französischen Stürmers. "Es ist klar, dass er fehlen wird. Deshalb müssen wir nicht um den heißen Brei herum reden. Es ist okay für ihn, dass wir das so offen kundtun", sagte Rose.

19. November 2020 - 15:19 Uhr | dpa

Mönchengladbachs Alassane Plea. © Stefan Puchner/dpa/Archivbild