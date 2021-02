Gisdol vertraut auf Bielefeld-Elf - Jahn wechselt dreimal

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln setzt im DFB-Pokal-Achtelfinale am Mittwochabend beim SSV Jahn Regensburg auf die siegreiche Startelf aus seinem letzten Ligaspiel. Trainer Markus Gisdol vertraut dabei auch dem am Sonntag zweimal gegen Arminia Bielefeld (3:1) erfolgreichen Offensivmann Marius Wolf. Die Kölner wollen erstmals seit elf Jahren wieder ins Viertelfinale einziehen.

Regensburg

Die Regensburger standen dort in ihrer Vereinshistorie noch nie. Trainer Mersad Selimbegovic verändert seine Anfangsformation im Vergleich zum 1:1 gegen den SV Darmstadt am Samstag auf drei Positionen. So dürfen die beiden offensiven Außenbahnspieler Jann George und Sebastian Stolze beim Zweitligisten beginnen.

