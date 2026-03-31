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Ghana trennt sich nach 1:2 gegen DFB-Team von Trainer Addo

Niederlage gegen Österreich, Niederlage gegen Deutschland: Otto Addo hat die zwei Pleiten wenige Wochen vor der WM nicht überstanden und ist nicht mehr Trainer Ghanas.
dpa |
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Nach der Niederlage gegen Deutschland hat sich Ghana von Trainer Otto Addo getrennt.
Nach der Niederlage gegen Deutschland hat sich Ghana von Trainer Otto Addo getrennt. © Federico Gambarini/dpa
Stuttgart

Nur wenige Stunden nach dem 1:2 gegen die deutsche Nationalmannschaft hat sich WM-Teilnehmer Ghana "mit sofortiger Wirkung" von seinem Trainer Otto Addo getrennt. Das teilte der ghanaische Fußball-Verband (GFA) in der Nacht zu Dienstag mit. Man danke Addo für seinen Beitrag und wünsche ihm alles Gute für die Zukunft, hieß es. Ein Nachfolger werde zu gegebener Zeit bekanntgegeben. 

Addo war seit zwei Jahren Cheftrainer der "Black Stars". 2022 hatte er das Team schon einmal als Interimscoach betreut und war auch bei der WM in Katar zuständig, als Ghana in der Gruppenphase ausschied.

Vor der Niederlage in Stuttgart, bei der VfB-Profi Deniz Undav in der 88. Minute das Siegtor erzielte, hatte Ghana gegen Österreich 1:5 verloren. Bei der in den USA, Kanada und Mexiko stattfindenden WM trifft Ghana in der Gruppenphase auf England, Kroatien und Panama.

Addo ist der Sohn ghanaischer Eltern und in Deutschland aufgewachsen. Der 50-Jährige spielte in der Bundesliga unter anderem für den Hamburger SV und Borussia Dortmund. Er lebt inzwischen in Düsseldorf.

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