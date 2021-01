Gesperrter Klauß fiebert mit: Heckings HSV-Wissen gefragt

Trainer Robert Klauß wird trotz seiner Sperre die Fußball-Profis des 1. FC Nürnberg so normal wie möglich auf das Heimspiel gegen Zweitliga-Spitzenteam Hamburger SV vorbereiten. Er werde bis 30 Minuten vor dem Anpfiff des Heimspiels am Samstag (13.00 Uhr) bei der Mannschaft sein und auch wie üblich die Ansprache halten. Das Spiel selbst werde er dann aus einer Loge im Max-Morlock-Stadion "über sich ergehen lassen" müssen, sagte der 36-Jährige am Freitag. Er erwartet dabei "ein komisches Gefühl".

08. Januar 2021 - 11:10 Uhr | dpa

Nürnbergs Trainer Robert Klauß gestikuliert nach seinem Platzverweis durch eine Rote Karte. © Stefan Puchner/dpa/Archiv