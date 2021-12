Geschwächter FC Augsburg will beim 1. FC Köln punkten

Der FC Augsburg startet beim 1. FC Köln in den Jahresendspurt der Fußball-Bundesliga. Zum Auftakt des 15. Spieltags könnten die Augsburger heute (20.30 Uhr) mit einem Auswärtssieg vorerst auf Platz 14 klettern. "Wir sehen uns in der Lage, beim FC was zu holen", sagte Trainer Markus Weinzierl.

10. Dezember 2021 - 03:30 Uhr | dpa

Augsburgs Trainer Markus Weinzierl gibt vor Spielbeginn ein Interview. © Matthias Balk/dpa/Archivbild