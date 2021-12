"Geraderücken und gewinnen": Augsburg peilt Revanche an

Der FC Augsburg will gegen den VfL Bochum im Duell um Bundesligapunkte Revanche nehmen für die bittere Niederlage im DFB-Pokal Ende Oktober. "Das wollen wir geraderücken und gewinnen. Dann wäre mir der Sieg in der Bundesliga auch wichtiger als im Pokal", sagte Trainer Markus Weinzierl vor der Partie gegen die Bochumer an diesem Samstag (15.30 Uhr). Das verlorene Elfmeterschießen im Pokal sei noch nicht vergessen.

02. Dezember 2021 - 14:18 Uhr | dpa

Augsburgs Trainer Markus Weinzierl spricht vor Spielbeginn. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Archiv